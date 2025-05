Aeroporti, a Palermo per il 2 giugno passeranno 123 mila viaggiatori

A maggio è ancora record di passeggeri all'aeroporto internazionale "Falcone Borsellino" di Palermo, che nel ponte di giugno (da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno), vedrà il passaggio di 123 mila viaggiatori. Secondo i dati diffusi da Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano, a maggio sono transitati 892.198 passeggeri, l'1% in più rispetto a maggio 2024 (882.085). Sono stati 5.962 i voli in partenza e in arrivo dal Falcone Borsellino, l'1% in meno di maggio 2024 (6.009), con una media passeggeri per volo di 150.

Il traffico passeggeri dei voli internazionali ha toccato oltre 300 mila transiti, cioé il 36% del totale passeggeri di maggio.

Nei primi cinque mesi del 2025 l'aeroporto di Palermo totalizza 3.266.169 passeggeri, +4,8% su gennaio-maggio 2024 (3.116.466), mentre i voli sono aumentati dell'1,5% (22.289 contro 21.963 del 2024). Infine, le stime di traffico indicano che a giugno sono previsti circa 900 mila passeggeri in transito.