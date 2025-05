Israele attacca Macron: 'Fa una crociata contro di noi'

Duro attacco di Israele contro Emmanuel Macron, tacciato di condurre "una crociata contro lo Stato ebraico" e addirittura di celebrare "la sua festa nazionale il 7 ottobre", per aver sostenuto "il dovere morale" di creare uno Stato palestinese.

Tutto questo mentre la tregua a Gaza resta ancora appesa alle "valutazioni" di Hamas alla proposta americana di accordo (un cessate il fuoco di 60 giorni in cambio di 10 ostaggi in vita e 18 corpi), che avrebbe sottoposto anche alle altre fazioni palestinesi nel tentativo di prendere ancora tempo, mentre l'ala oltranzista del governo israeliano vuole accelerare la sua capitolazione: "E' ora di entrare nella Striscia con tutta la forza necessaria. Non ci sono più scuse", ha tuonato il ministro di estrema destra Ben Gvir. Mentre il titolare della Difesa, Israel Katz, ha ammonito Hamas: "Accettate i termini dell'accordo Witkoff sugli ostaggi, oppure sarete annientati".

Dallo Studio Ovale, il presidente americano Donald Trump ha annunciato che si è "molto vicini" ad un cessate il fuoco a Gaza, precisando che si saprà "oggi o forse domani".