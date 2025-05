Anas, aggiudicati 5 lotti della Statale 106 per 2,25 miliardi di euro

Anas ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'aggiudicazione definitiva di 5 lotti riguardanti la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori ricadenti nell'itinerario in variante in nuova sede tra Catanzaro-Crotone della Statale 106.

Si tratta di circa 44 km a doppia carreggiata di marcia, dallo svincolo di Simeri Crichi (Catanzaro) della SS106 Var/A allo svincolo di Passovecchio (Crotone) della SS106 Jonica, per un investimento complessivo di circa 2,25 miliardi di euro di euro che, sommati all'importo del progetto bandiera, già assegnato lo scorso anno, salgono a 2,6 miliardi di euro.

Lo rende noto l'Anas con una nota.

"Con l'aggiudicazione dei cinque lotti per la realizzazione del nuovo tratto della statale 106 tra Catanzaro e Crotone facciamo un passo importante per l'ammodernamento di questa arteria vitale del Mezzogiorno - ha dichiarato l'Amministratore delegato di Anas Claudio Gemme - Grazie alla collaborazione con la Regione e al lavoro del Commissario straordinario e di tante professionalità in Anas, il nostro obiettivo è sempre quello di garantire una viabilità moderna e sicura, con un'opera strategica e tanto attesa dai calabresi".

Si tratta dei restanti cinque lotti rispetto al primo (Lotto 2 progetto bandiera - tratto Crotone Papanice) già assegnato lo scorso anno e lungo 7 km.

Gli interventi fanno parte delle opere oggetto di commissariamento governativo, affidato all'ingegnere Francesco Caporaso.

Le imprese aggiudicatarie, è scritto nella nota, dovranno ora procedere alla redazione dei progetti esecutivi di ciascun lotto aggiudicato per consentire l'avvio simultaneo dei lavori dei cinque lotti, assegnati sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L'intero intervento è suddiviso in due stralci, ciascuno ulteriormente suddiviso in lotti funzionali.

Il progetto complessivo del nuovo itinerario in variante, condiviso da Anas con i Sindaci interessati, conclude la nota, "costituisce una imprescindibile ed utile infrastruttura di collegamento della parte sud della dorsale ionica calabrese e potrà contribuire a creare un senso di comunità ampia, collegando diverse zone e facilitando il confronto tra persone oltre ad elevare sensibilmente lo sviluppo turistico dell'intera area, di indiscusso pregio naturale e paesaggistico".