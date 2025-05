Basket, Brescia fa il colpaccio a Trapani: ai lombardi va la gara 1 delle semifinali scudetto

Condotta di gara eccellente per Brescia, con una partenza sparata che costringe Trapani a rincorrere. Grande tenuta nel secondo tempo quando i ritmi si sono alzati ed i siciliani hanno fatto di tutto per rientrare.

Partita vietata ai deboli di cuore giocata in un clima infuocato.

Brescia dilaga nel primo quarto (26-34) e sembra poter disporre facilmente degli avversari. Trapani sprofonda anche nel secondo quarto perché la difesa non regge i tiratori lombardi (45-57).

Dopo l'intervallo lungo, invece, gli squali addentano l'avversario rosicchiando punto su punto fino ad una schiacciata di Eboua con la palla che non attraversa la retina ma torna indietro, esce e gli arbitri annullano i due punti ormai fatti. Trapani risale arrivando tre volte a -1 nel quarto periodo, la partita si accende, la palla scotta, Ndour è fondamentale e schianta i siciliani con la sua classe. Trapani perde in casa dopo 14 successi consecutivi. Domani (ore 19) comincia la serie tra Bologna e Milano con gara 1 sul parquet emiliano.