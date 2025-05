L’assessore regionale all’Agricoltura, Salvatore Barbagallo, in visita all’Avimed nel polo avicolo modicano

Anche l’assessore regionale all’Agricoltura, Salvatore Barbagallo, ha toccato con mano quanto tradizione e innovazione si incrocino all’interno del Polo Avicolo di Modica, il più grande bacino di produzione del Sud Italia da dove ogni giorno partono in media un milione di uova. Barbagallo è stato in visita presso la sede Avimed (Avicola Mediterranea), una delle aziende che compongono il cuore produttivo del polo modicano. Una visita istituzionale per conoscere da vicino la realtà produttiva che da qualche anno ha virato verso nuove tecnologie di altissimo livello. Accolto dal presidente di Avimed, Carmelo Nigro, dal presidente di Mediterranea Mangimi, Giovanni Ragusa, e dallo staff aziendale, l’assessore Barbagallo ha toccato con mano la qualità e la complessità di un sistema produttivo che rappresenta un autentico fiore all’occhiello del Sud Italia.

La visita ha interessato le varie fasi del processo produttivo delle uova in guscio, provenienti da allevamenti di galline alimentate con mangimi selezionati e controllati, fino alla nuova divisione dedicata agli ovoprodotti.