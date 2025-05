Controlli a Noto per la sicurezza pubblica: una sanzione per motivi igienici

Per aumentare la percezione di sicurezza nei cittadini di Noto, anche in occasione della stagione estiva che inevitabilmente porta nel centro barocco numerosi turisti, il Questore Roberto Pellicone ha voluto un’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione alle zone del centro storico e delle periferie interessate dal turismo e dalla movida netina, ove si registra anche la presenza di giovanissimi nei pressi dei locali notturni. Consequenzialmente sono stati svolti, altresì, attenti controlli amministrativi nei locali pubblici a tutela dei numerosissimi avventori locali e stranieri.

I servizi di controllo del territorio sono stati effettuati dagli agenti della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di Noto e al Reparto Prevenzione Crimine della Sicilia Orientale di Catania, con l’adozione di un dispositivo di prevenzione, controllo e sicurezza che ha visto la realizzazione di numerosi posti di controllo nelle aree sensibili individuate, che ha consentito di identificare 115 persone e di controllare 61 veicoli. 5 sono state le sanzioni amministrative elevate per violazioni del codice della strada.

Nel corso dei controlli amministrativi effettuati nei locali pubblici a cura della Squadra di Polizia Amministrativa della divisione PAS della Questura, in collaborazione con personale dell’ASP, un titolare di un esercizio commerciale è stato sanzionato per violazioni amministrative e per carenze igienico sanitarie.