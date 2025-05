Appiccano il fuoco nella zona artigianale di Floridia: rogo di sterpaglie

Un incendio è stato appiccato ieri sera a Floridia, verso le 21, in via Paolo Borsellino. I piromani approfittando della notte, hanno appiccato il fuoco in un'area non edificata, mettendo a rischio le attività commerciali della zona. Scattato l'allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri per un sopralluogo. Nella zona artigianale di Floridia ci sono le telecamere della video sorveglianza. Gli investigatori avrebbero già acquisito i filmati nel tentativo di identificare i piromani. Sul cielo di Floridia si è alzata unanube di fumo nero.