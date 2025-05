Catania, licenza sospesa per 7 giorni a Centro scommesse di via Plebiscito

La Polizia di Stato ha eseguito il provvedimento con il quale il Questore di Catania ha disposto la chiusura temporanea, per sette giorni, di un centro scommesse di via Plebiscito.

I ripetuti controlli effettuati dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “San Cristoforo” hanno consentito di appurare come il centro scommesse fosse diventato un abituale luogo di incontro di pregiudicati per reati di particolare allarme sociale, al punto da concretizzarsi un effettivo rischio per l’ordine pubblico e la sicurezza.

La presenza dei pregiudicati è stata riscontrata in occasione dei diversi controlli degli agenti del Commissariato che hanno avuto modo di constatare come tali soggetti fossero soliti intrattenersi e ritrovarsi all’interno del locale.

In considerazione degli accertamenti del Commissariato “San Cristoforo” e a seguito dell’attività istruttoria curata dal personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, il Questore di Catania ha emesso il provvedimento di sospensione temporanea delle autorizzazioni con la conseguente chiusura dell’attività per sette giorni, come previsto dall’art.100 del T.U.L.P.S.

I poliziotti del Commissariato hanno provveduto alla notifica del provvedimento al gestore e alla relativa apposizione dei sigilli nel centro scommesse.

La disposizione normativa costituisce una garanzia per tutte quelle attività economiche che rispettano le regole ed esercita anche una funzione con effetti dissuasivi nei confronti di quei soggetti ritenuti pericolosi che, privati di un luogo di aggregazione abituale, vengono avvertiti che la loro presenza in questi luoghi è oggetto di attenzione da parte delle autorità.