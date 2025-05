Al mercato di Floridia, neonato non respira, donna lo salva dalla crisi

Sfiorata la tragedia questa mattina al mercato settimanale di Floridia. Un neonato di appena un mese, di origini tunisine, è stato colto da malore mentre era con la mamma. Il neonato non respirava più ed è diventato cianotico. E' stata una donna che si trovava in piazzale Nassirya a prestare i primi soccorsi, accorgendosi della disperazione della madre, con una serie di manovre di primo soccorso mentre veniva avvertita la centrale operativa del 118. Il neonato è stato salvato per il rotto della cuffia e poi trasportato al Pronto soccorso pediatrico dell'Umberto I° di Siracusa.