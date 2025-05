Calcio, il Modica ospita l'Elettra Marconia per staccare il "pass" per la finalissima dei play off di Eccellenza

Il Modica ad un passo dalla finale play off di Eccellenza. Per conquistarla - contro la vincente tra Rossanese e Real Normanna - manca il pareggio, la vittoria o anche la sconfitta con un gol di scarto con l'Elettra Marconia in programma al Vincenzo Barone domenica. I rossoblù di Pasquale Ferrara sono forti del successo per 2 a 0 ottenuto sette giorni fa sul campo dell'Elettra. Ma questo, naturalmente, non può giustificare un eventuale calo di tensione: bisogna essere sempre concentrati, anche perchè il Modica ha pessimi ricordi di prestazioni affrontate con leggerezza, specie tra le mura amiche. Ferrara dovrebbe avere solo l'imbarazzo della scelta per la formazione da mandare in campo. Al "Barone" ci sarà il tutto esaurito con le coreografie dei tifosi e la sportività nei confronti della squadra ospite per ricambiare l'accoglienza di sette giorni fa da parte dell'Elettra Marconia.

La gara di ritorno della semifinale play off nazionale al “Barone”, sarà diretta dal signor Marco Tavassi della sezione AIA di Tivoli. I suoi assistenti saranno Manuel De Lucia di Frosinone e Domenico Zappino di Vibo Valentia. Il quarto uomo, invece sarà Alessandro Gervasi di Cosenza.

Calcio d’inizio fissato per le ore 16.