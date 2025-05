Motta Sant'Anastasia, auto finisce contro muro: morta bimba di 15 mesi

Una bambina di 15 mesi è morta in un incidente stradale avvenuto nella strada provinciale 134 in territorio di Motta Sant'Anastasia, nel Catanese.

Una bambina di 15 mesi è morta in un incidente stradale avvenuto nella strada provinciale 134 in territorio di Motta Sant'Anastasia, nel Catanese.

La bambina è morta poco dopo il suo arrivo nell'ospedale Garibaldi Nesima di Catania, dove i medici hanno tentato di salvarle la vita. Nello stesso nosocomio è ricoverata la mamma, che riportato diverse ferite, ma non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto per i rilievi e le indagini è intervenuta la polizia municipale di Motta Sant'Anastasia