Ricerca e Infrastrutture, presentate alla Regione istanze per 94 milioni di euro

"Sono arrivate nove istanze di altissimo livello, per un totale di 94 milioni di euro. È la dimostrazione concreta che la Sicilia e le sue menti non sono seconde a nessuno".

Così l'assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, intervenuto questa mattina a Giarre presso "Radice Pura", durante il convegno "Territorio jonico-etneo: visioni e prospettive", promosso dalla Diocesi di Acireale e dalla Fondazione Maria Barbagallo.

Le istanze presentate fanno riferimento al bando "Sicilia - Opportunità per la ricerca e le infrastrutture", che ha visto concludersi il termine per l'invio delle proposte ieri, 30 maggio. Il bando mette a disposizione importanti risorse per il potenziamento del sistema regionale della ricerca e del trasferimento tecnologico.

"Il livello delle progettualità che stanno emergendo - ha aggiunto Tamajo - ci conferma che il tessuto produttivo e scientifico della Sicilia è vivo, ambizioso e capace di confrontarsi alla pari con quello delle altre regioni d'Italia e d'Europa. Il compito delle istituzioni è adesso quello di accompagnare queste energie con strumenti concreti e visione strategica."