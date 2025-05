La politica di coesione il 5 e 6 giugno a Siracusa e Ragusa

La politica di coesione in Sicilia incontra i territori. Partirà il prossimo 5 giugno dal sud-est dell'Isola l'itinerario "Opportunità coesione" ideato dal dipartimento Programmazione della Presidenza della Regione siciliana, un'iniziativa sperimentale che porterà nelle nove province le occasioni di finanziamento sostenute con le risorse dell'Unione europea e con quelle nazionali. L'obiettivo è favorire la massima partecipazione ai bandi (già attivati e di prossima emanazione) attraverso il dialogo diretto con gli esponenti delle istituzioni locali e del partenariato economico-sociale.

Prima tappa dell'itinerario il 5 giugno a Ragusa (sala comunale "Falcone e Borsellino"), poi il 6 nuovo appuntamento a Siracusa (sala "Ferruzza-Romano" del Consorzio del Plemmirio), in entrambi i casi a partire dalle 9: previste una sessione informativa dedicata alle imprese e una per enti pubblici e terzo settore, seguite da talk con domande e risposte.

Saranno illustrati i bandi pubblicati e tuttora aperti nell'ambito del Pr Fesr 21-27 e dell'Fsc 21-27, con un totale di oltre 500 milioni di euro per la selezione delle proposte progettuali dei potenziali beneficiari, ma si parlerà anche di altri avvisi di imminente pubblicazione, per ulteriori 310 milioni. Sul totale di circa 810 milioni di euro, già resi disponibili in questa fase d'attuazione dei programmi, 513 milioni riguardano opportunità per le imprese e quasi 297 milioni bandi rivolti agli enti locali o al terzo settore. Interverranno dirigenti e funzionari delle strutture regionali con funzione di centri di responsabilità nel periodo di programmazione 2021-2027.

Nel corso degli incontri ci sarà spazio anche per uno sguardo sui progetti significativi realizzati con il sostegno del Fesr, attraverso la proiezione di documenti video e con visite (aperte alla stampa) a interventi realizzati nei due territori: nella prima giornata, il social housing di "Connettiamo i margini Ragusa" e "BioTrak"; nella seconda, il recupero a fini residenziali dell'Ex Albergo scuola a Siracusa e la centrale operativa del telescopio sottomarino Km3Net (progetto "Idmar") a Portopalo di Capo Passero.

Dopo le prime due date, "Opportunità coesione" andrà avanti con un incontro a Palermo nel mese di luglio e raggiungerà le altre province da settembre in poi, per un totale di nove appuntamenti.

Di volta in volta, sarà l'occasione per illustrare alle categorie interessate i bandi aperti e in attesa di pubblicazione in ambito Fesr e Fsc, programmi di cui il dipartimento Programmazione è, rispettivamente, autorità coordinamento dell'autorità di gestione e responsabile unico dell'attuazione.