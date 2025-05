Lutto nel Trapani Calcio, è morto l'ex presidente Andrea Bulgarella: aveva 79 anni

"Piango la scomparsa di un uomo che ha dato tutto per questa città, l'amico Andrea Bulgarella. Ci siamo frequentati poco per via della sua malattia, ma ha sempre avuto un atteggiamento positivo e di amicizia con me. Ciao Andrea, fai buon viaggio, cercherò di portare avanti il tuo sogno di vedere TRAPANI diventare grande". Così Valerio Antonini, attuale presidente della squadra granata, commentando la scomparsa dell'imprenditore siciliano, nativo di Valderice, all'età di 79 anni. Bulgarella ha guidato il TRAPANI negli anni '90, portandolo dai dilettanti a sfiorare la Serie B.

"Il Pisa Sporting Club esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Andrea Bulgarella imprenditore edile conosciuto e stimato oltreché per molti anni vicino ai colori nerazzurri. Per un breve periodo (stagione 2007-2008) Andrea Bulgarella è stato anche azionista di maggioranza del club rimanendo poi negli anni a seguire come sponsor e in alcune stagioni come Main Sponsor. Il presidente Giuseppe Corrado a nome della società tutta esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici in questo doloroso momento". Così il club toscano dopo la scomparsa dell'imprenditore trapanese.