Modica, restò ferito in incidente sul lavoro: morto dopo 20 giorni di coma

E' morto dopo 20 giorni di ricovero al Trauma Center dell'ospedale Garibaldi di Catania, il 55enne modicano Antonino Macauda. La notizia è stata diffusa dal nipote in un post. La causa del decesso sarebbe da attribuire ad una caduta che avrebbe provocato un grave trauma cranico. Il caso è ancora al vaglio della Polizia che la mattina del 6 maggio, intervenne nel luogo dell'incidente, in contrada San Filippo. Il drammatico episodio mette ancora una volta in luce la necessità di educare alla sicurezza nei luoghi di lavoro. E di sicurezza nei luoghi di lavoro parla, nel suo commosso post, il nipote di Antonino, Samuele Macauda, che fa rilevare come il mortale incidente sia stato avvolto dal silenzio. A chiarire le cause della morte di Antonino Macauda sarà l'autopsia.