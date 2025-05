Asp di Trapani, lavori per Casa di Comunità a Pantelleria

A Pantelleria procedono i lavori di realizzazione della Casa della Comunità, struttura di assistenza primaria e socio sanitaria, che sorgerà all'interno dei locali ristrutturati del Distretto sanitario, in via San Leonardo. E' quanto emerso dal sopralluogo effettuato sull'isola da Danilo Palazzolo, sostituto del Direttore generale dell'ASP TRAPANI, e dal direttore sanitario aziendale, Danilo Greco, accompagnati dal direttore del Distretto Luca Fazio. Questo nuovo modello di assistenza territoriale, destinato a divenire un punto di riferimento per i bisogni di salute dell'isola, prevede la presenza al suo interno di un'equipe multidisciplinare composta da medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali interni, infermieri di famiglia e altri professionisti della salute, quali ad esempio psicologi, ostetrici, professionisti dell'area della prevenzione, della riabilitazione e assistenti sociali. Al suo interno, anche il CUP

e i servizi territoriali.

Palazzolo e Greco hanno, inoltre, visitato il presidio ospedaliero "B. Nagar" cogliendo l'occasione per fare il punto sulla situazione del personale sanitario in organico. Per garantire il mantenimento dei LEA (livelli essenziali d'assistenza), la direzione strategica aziendale ha recentemente emanato un avviso pubblico per il conferimento di incarichi libero professionali, a medici specialisti nelle discipline di Sanità pubblica e Medicina preventiva, Ginecologia e Ostetricia, Ortopedia e Traumatologia, oltre a un bando per assistenti amministrativi da destinare esclusivamente nell'isola.

"L'auspicio - ha detto Palazzolo - è che, tra le varie professionalità, si possano reperire anche psichiatri per poter riaprire il servizio per le dipendenze, il SerD. L'Asp di TRAPANI che ha avviato anche la campagna di comunicazione 'Verso Sud-Medici per TRAPANI' per invogliare i giovani medici, siciliani e non, a venire a lavorare negli ospedali della provincia".

A tal proposito, a Pantelleria è prevista la realizzazione di una foresteria per i professionisti, tramite la riqualificazione dell'edificio ospedaliero già sede dell'alloggio delle suore, i cui lavori procedono.

Direttore generale facente funzioni e Direttore sanitario hanno avuto inoltre un proficuo e cordiale incontro con l'amministrazione comunale, in primis sindaco, presidente del consiglio, alcuni assessori e consiglieri di maggioranza e opposizione. In tale occasione si è, tra l'altro, concordato un uso condiviso dei volontari del Servizio civile di cui al successivo bando che il comune farà, per il servizio di accoglienza ed orientamento all'interno della Casa della Comunità di Pantelleria. Si è infatti ritenuta tale attività fondamentale come guida per i cittadini, soprattutto nella fase di avvio della nuova struttura.

Palazzolo e Greco, infine, sono intervenuti all'ottava edizione di "Highlights in Neurology", congresso di neurologia con circa cento studiosi e ricercatori nell'ambito neurologico, nazionale e internazionale, che si conclude oggi a Pantelleria.