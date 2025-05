Palermo, confiscati beni a eredi di amministratore giudiziairio morto

L'Ufficio Misure di Prevenzione Patrimoniali della Divisione Anticrimine della Questura di Palermo ha dato esecuzione a un provvedimento di confisca emesso dal Tribunale di Palermo per la somma di 736.000 euro nei confronti della figlia di un amministratore giudiziario morto nel 2018. La cifra è il ricavato della vendita del compendio aziendale di una società attiva nel settore dell'agricoltura.

Il provvedimento scaturisce da una complessa attività di indagine effettuata dall'Ufficio Misure di Prevenzione patrimoniali della Divisione Anticrimine di Palermo in seguito alla richiesta di approfondimenti del Tribunale Sezione Misure di Prevenzione relativa alla gestione di alcuni conti correnti confiscati nell'ambito del procedimento di prevenzione a carico di alcune persone contigue ad ambienti della criminalità organizzata.

L'amministratore giudiziario era deceduto nel senza avere depositato il rendiconto finale delle attività. Dagli accertamenti è emerso che avrebbe effettuato, senza autorizzazione, una serie di indebiti prelievi di denaro, per circa quattro anni, dai conti correnti confiscati nell'ambito di un procedimento di prevenzione, per un valore complessivo di oltre un miliardo di lire.

I prelievi sarebbero stati effettuati per scopi personali, e in particolare per investimenti nel settore vitivinicolo.

Il Codice antimafia prevede che il procedimento di prevenzione può essere iniziato anche in caso di morte e che, in tal caso, la richiesta di applicazione della misura di prevenzione puo' essere proposta nei riguardi dei successori entro il termine di cinque anni dal decesso.