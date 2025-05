Malamovida a Marsala, stop agli alcolici a partire dalle 23

Per tentare di contrastare i fenomeni di malamovida notturna in centro (risse e aggressioni), il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, ha firmato un'ordinanza, già in vigore da oggi, che limita la vendita di alcolici e superalcolici, fissando anche con nuove regole per la musica diffusa nei locali pubblici.

Con l'ordinanza, spiega una nota del Comune, "si ribadisce l'esigenza di assicurare decoro e vivibilità nel territorio comunale, con un duplice obiettivo: evitare il disturbo delle quiete pubblica e prevenire episodi di 'malamovida', quest'ultimi spesso associati ad un eccesso nel consumo di alcolici e superalcolici".

Il provvedimento sarà valido fino a quando il Consiglio comunale non approverà il regolamento in materia già adottato dalla giunta.

Nel dettaglio, per quanto riguarda alcolici e superalcolici, dalle 23 di ogni giorno fino alle 6 del mattino successivo c'è divieto di vendita, somministrazione, detenzione e consumo in luogo pubblico.

Il divieto riguarda attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma temporanea, itinerante o ambulante; circoli privati; attività artigianali e di commercio; nonché i distributori automatici. Il divieto, comunque, non si applica all'interno dei locali e spazi pubblici autorizzati e legittimamente occupati.

Per quanto riguarda la musica, invece, la sua diffusione all'interno e all'esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande è consentita tutti i giorni della settimana, compresi festivi e prefestivi, fino all'una di notte. Rimane vietato ogni tipo di diffusione musicale - sia all'aperto che al chiuso, con qualsiasi mezzo - tra l'una di notte e le 9 del mattino. Le violazioni dei divieti comporteranno "sanzioni graduali", fino alla sospensione della licenza e alla revoca della concessione del suolo pubblico.