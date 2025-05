Palio di Floridia, domani la finale per il primo e secondo posto

Sul tracciato in sabbia di 650 metri che ha paralizzato per una settimana gli esercizi commerciali del paese ed il traffico automobilistico in generale, domani pomeriggio si chiude il palio dell'Ascensione. Sul campo di gara si aggronteranno nelle semifinali, Coca con Guerriri alla monta contro Federico Mio, montato da Cannella. L'altra semifinale vedrà affrontarsi Bonmarche (Cannarella) contro Carlo Magno (Cannella). I vincenti delle due corse si sfideranno in finale.