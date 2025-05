Il Siracusa in casa dell'Ospitaletto si gioca la finale della poule scudetto

Il Siracusa si gioca in 90 minuti la finale per la poule sudetto. Giocherà sul campo dell'Ospitaletto Franciacorta, squadra che ha già battuto domenica scosa al 'De Simone' per 3 a 2. Marco Yurati alla vigilia del confronto si dice fiducioso della prestazione degli azzurri chiamati alla 41esima partita stagionale. "Conosciamo i nostriavversari - dice l'allenatore del Siracusa - Sappiamo che è una squadra che può far male. Noi la scorsa settimana abbiamo qvuto una trentina di occasioni da gol, loro soltanto cinque ed hanno capitalizzato. I lombardi hanno delle individualità da non sottovalutare. Dobbiamo cercare di non commettere errori in fase difensiva". el Siracusa non ci sarà il bomber Mimmo Maggio, ma gli azzurri ritrovano Andrea Russotto che ha scontanto i due turni di squalifica. Fischio d'inizio alle 16.