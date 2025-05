Mattarella dal Papa, il 6 giugno in Vaticano

Il primo saluto tra il Papa e il Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella c'era stato il 18 maggio scorso, giorno in cui Leone XIV ha presieduto la messa per l'inizio del pontificato.

Il Capo dello Stato, che guidava la delegazione italiana presente alla messa in Piazza San Pietro, aveva avuto modo di scambiare qualche parola con il nuovo Pontefice. Ora, il prossimo 6 giugno, Mattarella tornerà in Vaticano in visita ufficiale, secondo quanto annunciato dal Quirinale.

La comune preoccupazione per le guerre in corso e i rapporti tra Italia e Santa Sede saranno al centro dei colloqui. L'agenda dell'incontro prevedibilmente, si ragiona in ambienti politici, sarà infatti aperta ai principali temi internazionali, con riferimenti alla pace, alla guerra in Ucraina e alla situazione in Medio Oriente, ma anche ai rapporti bilaterali tra Italia e Santa Sede. Mattarella dovrebbe ricambiare la visita in Vaticano invitando a sua volta il Papa al Quirinale.

