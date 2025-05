“Banksy – Realismo Capitalista”: inaugurata a Modica la mostra-evento. Fino al 2 novembre, oltre cento opere in mostra all’ex Convento del Carmine

Nello spazio Marf, presso l’ex Convento del Carmine di Modica, in Piazza Matteotti, si è aperta ufficialmente al pubblico “Banksy – Realismo Capitalista. L’arte in assenza di utopie”, la mostra-evento promossa dalla Fondazione Teatro Garibaldi e curata da Stefano Antonelli e Gianluca Marziani, che porta a Modica, fino al 2 novembre 2025, oltre cento opere, tra cui “Girl with Balloon”, “Love is in the Air”, “Bomb Hugger” e “Love Rat”, documenti e materiali originali del celebre e misterioso artista britannico.

Banksy è diventato famoso in tutto il mondo grazie alle sue opere di street art, realizzate prevalentemente con la tecnica dello stencil, che gli consente interventi rapidi e clandestini su muri, ponti, edifici pubblici. Le sue immagini sono cariche di significato, denuncia sociale, critica politica e spesso pongono domande scomode sul capitalismo, sulla guerra, sull’ambiente, sulla libertà e sui paradossi del mondo globalizzato. Le sue incursioni artistiche appaiono nei luoghi simbolici dei conflitti o nei centri del potere economico e mediatico. Le sue opere sono state oggetto di mostre, aste milionarie, studi accademici e dibattiti accesi, ma la sua vera forza resta l’impatto diretto e universale del suo messaggio: un’arte che scuote, interroga e non lascia indifferenti.

Info sul sito web www.fondazioneteatrogaribaldi.com; biglietteria online su https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/banksy-realismo-capitalista-modica.