Più di 3 chili di cocaina sotto il sedile dell'auto: arrestato a Catania

Un 35enne è stato arrestato da personale della squadra mobile della Questura di Catania per spaccio di sostanza stupefacente.

Durante un controllo della sua auto, nel rione San Berillo Nuovo, nascosto in un nascondiglio realizzato sotto il sedile del guidatore, la polizia ha trovato tre panetti di cocaina per un peso complessivo lordo di circa 3,1 chilogrammi.

La droga è stata sequestrata assieme all'auto e allo smartphone in uso al 35enne. L'uomo è stato condotto in carcere. Misura che il gip ha confermato, emettendo un'ordinanza di custodia cautelare dopo avere convalidato il suo arresto.