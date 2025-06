Il bresciano Daniele Lanza vince la mezza maratona della memoria a Palermo

Quasi trecento atleti, provenienti da tutta Italia, hanno dato vita oggi alla 'Mezza Maratona della Memoria', partita simbolicamente dal Giardino della Memoria di Isola delle Femmine e terminata, fra la commozione generale invia D'Amelio, altro luogo simbolo della lotta alla mafia da parte dei giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e di tutt igli agenti delle scorte che hanno perso la vita nei due attentati.

La gara è stata vinta, fra gli uomini, da Daniele Lanza, dello Sport Club Brescia, seguito da Stefano Fisicaro del G.P. Parco Alpi Apuane. Terza piazza per Quentin Bourdon, Asd Equilibria Running Palermo. Fra le donne, invece, ha avuto la meglio Emily Inzirillo, sempre dell'Asd Equilibria Running Palermo, seguitada Simona Sorvillo dell'Asd Trinacria Palermo. Terzo posto per Lara La Pera dell'Atletico Bagheria. "Le loro idee corrono sulle nostre gambe" E' questo lo slogan,che ricorda le parole che riempivano gli striscioni all'indoman idelle stragi in cui persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e tutti gli uomini delle scorte, che ha caratterizzato questa edizione della 'Mezza maratona della memoria'. La gara, è stata promossa dall'ASD Polizia di Stato, con l'organizzazione generale di VM Agency Group.