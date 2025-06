Asp di Palermo, il 3 giugno Open day a Caltavuturo

Una giornata interamente dedicata alla salute, nel cuore delle Madonie. Martedì 3 giugno, piazza San Francesco a Caltavuturo si trasformerà in un centro sanitario a cielo aperto grazie all'Open Day itinerante promosso dall'Asp di Palermo.

Dalle 10.30 alle 16.30, i cittadini potranno accedere gratuitamente a screening, vaccinazioni, consulenze specialistiche e servizi informativi, in un'iniziativa che porta la prevenzione direttamente nei territori.

L'evento, organizzato in collaborazione con l'Amministrazione comunale e la I Circoscrizione del distretto Lions 108Yb, ha l'obiettivo di avvicinare i servizi sanitari alla popolazione, offrendo prestazioni fondamentali per ogni fascia d'età.

"Portare la sanità nei territori significa garantire pari opportunità di accesso alle cure e rafforzare il legame con le comunità locali - ha sottolineato il direttore sanitario dell'Asp di Palermo, Antonino Levita - con gli Open Day promuoviamo la cultura della prevenzione, fondamentale per intercettare precocemente patologie importanti e migliorare la qualità della vita".

Basterà presentarsi con documento di identità e tessera sanitaria per accedere a un ampio ventaglio di prestazioni: screening oncologici (mammella, cervice, colon retto), prevenzione cardiovascolare, test per malattie infettive, screening visivi, logopedici, audiometrici e del diabete, vaccinazioni, consulenze psicologiche, sportelli amministrativi, fino all'applicazione gratuita del microchip per animali. Una vera festa della prevenzione, aperta a tutta la comunità.