Pallanuoto, l'Orizzonte Catania mette alle corde Roma e vince il suo 25esimo scudetto

L'Orizzonte Catania si conferma regina ed è campione d'Italia per la venticinquesima volta nella sua storia. È il sesto scudetto consecutivo per le catanesi di Martina Miceli e della presidente-giocatrice Tania Di Mario. Alla "Nesima" le rossazzurre battono 7-5 la SIS Roma in gara 3 e chiudono per 2-1 un'entusiasmante serie. Presente in tribuna il ct del Setterosa Carlo Silipo.

Le etnee trionfano dimostrando solidità difensiva e lucidità offensiva. Sfuma il sogno del primo scudetto per la SIS Roma di Marco Capanna, avversaria che ha messo in vasca qualità, cuore e tenacia. Resta positiva la stagione della squadra capitolina, che lo scorso 22 febbraio ha conquistato la Coppa Italia superando 10-7 proprio le catanesi. L' Orizzonte e la SIS Roma, rispettivamente prima e seconda nella regular season, si affrontavano nella finale scudetto per la terza volta. Nella stagione 2018/2019 successo etneo per 6-3 nell'epilogo della Final Six; nella stagione 2022/2023 L'Ekipe si aggiudicò la serie 3-1.

Desidero rivolgere i complimenti all' Orizzonte per il titolo italiano, il sesto consecutivo e venticinquesimo della squadra siciliana - le parole del presidente federale Paolo Barelli - Questo dimostra l'ottimo lavoro del presidente Tania Di Mario, ancora riferimento in vasca, e dell'allenatrice Martina Miceli che, dopo epocali vittorie da giocatrici, continuano a conseguire successi fuori della vasca: esempio di professionalità, passione e progettualità. Complimenti allo staff, ai dirigenti e alle giocatrici. Così come alla SIS Roma, cui va il plauso per aver combattuto fino alla fine nella serie finale, confermandosi squadra di vertice dopo aver vinto la Coppa Italia. Colgo l'occasione per rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le società e alla pallanuoto italiana che ha affrontato con entusiasmo, idee e sacrifici un'altra stagione impegnativa dimostrando ulteriormente di continuare ad essere riferimento per il movimento internazionale grazie al lavoro piramidale, che coinvolge la base quanto il vertice".