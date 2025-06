Siracusa troppo forte, vince pure a Ospitaletto: farà la finale scudetto col Livorno

Lasciano a torso nudo lo stadio di Ospitaletto tra gli applausi dei tifosi locali. E' questo il Siracusa che sbanca anche sul campo dell'undici bresciano. Gli azzurri hanno vinto per 2 a 0, senza mai rischiare durante l'arco dei tempi regolamentari. Gi azzurri hanno avuto una decina di palle gol, contro una sola occasione dei padoni di casa, ma è stato bravo Iovino a difendere la propria rete. Il Siracusa ha fatto la partita, dominando il centrocampo, senza mai rinunciare a colpire al monento giusto. L'Ospitaletto già reduce dalla sconfitta di 7 giorni fa, ha giocato una gara senza isteria, affidandosi alle ripartenze. Ben altra strategia quella di Marco Turati che ha voluto un Siracusa offensivo fin dalle battute iniziali.

Gli azzurri passano al 19' con Mimmo Maggio. Lo stesso bomber si era rteso protagonista qualche minuto prima di una bella conclusione. Il raddoppio in pieno recupero. Il portiere di casa atterra in area Sarao e per l'arbitro il rigore è netto. E' l'attaccante a firmare il 2 a 0. Poi tutti gli azzurri sotto la curva occupata da alcune centinaia di siracusani, alcuni arrivati dalla Sicilia, altri dalle zone d'Italia vicine. In campo pure il presidente Alessandro Ricci e maglie alla fine in regalo ai tifosi azzurri. Siracusa in finale contro il Livorno per lo scudetto di serie D.