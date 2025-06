Incendio nelle vicinanze di Marina di Ragusa: fuoco minaccia abitazioni

Alle 15,30 altre due squadre dei Vigili del Fuoco di Ragusa e Santa Croce Camerina sono intervenute in contrada Eredità, in prossimità della frazione balneare di Marina di Ragusa adiacente alla riserva naturale dell’Irminio. L’incendio ha coinvolto impianti serricoli, alberi d’ulivo e macchia mediterranea. Le fiamme hanno minacciato alcune abitazioni vicino ed è stato necessario, cautelativamente, allontanare temporaneamente i residenti. Il denso fumo è stato visibile per gran parte del territorio, per cui diversi cittadini hanno allertato la sala operativa dei Vigili del Fuoco. Sul posto intervenuta Forestale e Protezione Civile del Diparimento Regionale.