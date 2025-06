Nicola Di Ricco nuovo segretario Pd del Circolo di Solarino

Il Circolo del Partito Democratico di Solarino comunica che, a seguito dell’assemblea degli iscritti regolarmente convocata, è stato eletto nuovo Segretario cittadino, Nicola Di Ricco.

L’elezione avviene in un momento importante per la vita politica del nostro territorio, in cui il Partito Democratico è chiamato a rinnovare la propria presenza, rafforzando il dialogo con la comunità, ascoltando i bisogni dei cittadini e promuovendo una visione di futuro basata sulla giustizia sociale, sull’inclusione e sulla partecipazione.

Il Circolo ringrazia il segretario uscente per il lavoro svolto negli anni passati, riconoscendo l’impegno profuso anche in fasi complesse della vita del partito. La nuova segreteria manifesta la ferma volontà di aprire una nuova fase fatta di confronto aperto, rinnovamento, responsabilità collettiva e partecipazione attiva alla vita politica del paese.