Giro d'Italia, Papa saluta i ciclisti e riceve la maglia rosa

Papa Leone XIV oggi ha salutato i ciclisti del Giro d'Italia 2025 al passaggio nello Stato della Città del Vaticano. "Siete un modello per i giovani del mondo" ha detto il Pontefice con un breve discorso a braccio in italiano che, poi, ha tradotto anche in inglese. I corridori del Giro d'Italia si sono fermati davanti al Pontefice, che li stava attendendo alle porte del Vaticano in occasione dell'ultima tappa della Corsa Rosa. Il patron di Rcs, Urbano Cairo, gli ha consegnato una maglia rosa. Era accompagnato dal direttore generale di Rcs Sport, Paolo Bellino e dal direttore della corsa Mauro Vegni. Leone XIV ha poi accolto una delegazione di ciclisti, formata da Simon Yates, Isaac Del Toro, Mads Pedersen e Lorenzo Fortunato.

"Buongiorno a tutti, benvenuti in Vaticano. E' un piacere potervi salutare in questa ultima tappa del Giro d'Italia - ha detto -. Spero per tutti voi sia veramente una giornata bellissima. Sappiate che siete modelli per i giovani di tutto il mondo tanto si ama il Giro d'Italia, non solo in Italia".

In Vaticano per il passaggio simbolico del Giro d’Italia per un percorso di circa tre chilometri con il saluto e la benedizione di Papa Prevost c'erano 159 ciclisti.