Calcio.Semifinale play off di Eccellenza: il Modica vola in finale, se la vedrà con la Real Normanna

Il Modica vince contro l’Elettra Marconia anche la gara di ritorno della fase nazionale dei play off di Eccellenza e vola in finale. La compagine rossoblù se la dovrà vedere con la Real Normanna dell’ex Demiro Pozzebon. La gara di andata è in programma domenica prossima al “Vincenzo Barone”, il ritorno il 15 giugno ad Aversa. Sarà una sfida tra due squadre dotate di ottime individualità e che vede leggermente favorita la compagine campana che avrà dalla sua la possibilità di giocare la gara decisiva tra le mura amiche. Il Modica, dal canto suo, dovrà sfruttare al meglio il match casalingo di domenica prossima con il sostegno dei suoi tifosi.

Tutt’altro clima nella semifinale di ritorno con l’Elettra Marconia al “Barone”, finita in goleada: 6 a 0 per i rossoblù di casa con tripletta di Idoyaga e gol di Kondila, Cacciola e Francofonte. Un risultato forse troppo pesante per i lucani che hanno cercato di impensierire i rossoblù modicani solo con qualche incursione nei primi minuti del match. Partita corretta, all’insegna della sportività e dell’ospitalità dell’ambiente per ricambiare quella ricevuta all’andata.

A testimoniare il clima di fair play, anche il gesto del gruppo di supporters modicani “Figli della Contea”: hanno regalato ai tifosi lucani prodotti tipici locali per ricambiare il gesto di cortesia dei sostenitori dell’Elettra in occasione della partita di andata. Un clima di festa e di sportività che ha caratterizzato il doppio match tra il Modica e l’Elettra Marconia.

Modica 6

Elettra Marconia 0

Marcatori: pt 27′ Idoyaga, 36′ Idoyaga, st 20′ Kondila, 32′ Idoyaga, 38′ Cacciola, 43′ Francofonte

Modica: Pontet (25′ st La Licata), Messina, Rossi, Francofonte, Schembari (16′ st Triolo), Incatasciato (12′ st Kondila), Cappello (7′ st Handzic), Palmisano (21′ st Mallia), Arquin, Idoyaga, Cacciola. A Disp: Neto Aldair, Denaro,Viegas, Fragapane. All. Pasquale Marino.

Elettra Marconia Pisticci: Aslani, Sollazzo (1′ st Di Mauro), Bertea, De Palma, Casale, Strumia, Carbone, Galli (19′ st Suglia), Bojang, Martinez, Cirelli. A Disp: Marino. All. Giuseppe Viola.

Arbitro: Marco Tavassi di Tivoli

Assistenti: Manuel De Luca di Frosinone e Domenico Zappino di Vibo Valentia.

IV° uomo: Alessandro Gervasi di Cosenza