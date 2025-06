Basket maschile, il Trapani scivola ancora contro Brescia in gara 2 play off

Seconda partita a Trapani e secondo successo per la Germani Brescia che viola ancora (77-85) il campo dei siciliani mettendo una seria ipoteca (2-0) per il passaggio del turno. Gara sempre dominata dai lombardi che hanno mantenuto un vantaggio costante per tutti i 40'. Invano gli Squali hanno cercato di rientrare sugli avversari, nel finale Della Valle e Bilan hanno fatto la differenza. Le due squadre iniziano in maniera contratta, per 7' l'equilibrio regna sovrano poi Brescia scatta, piazza un break (da 10-11 a 14-27) chiudendo avanti di 13 il primo quarto. Nel secondo la Germani è efficace in difesa e tiene a distanza i siciliani (36-45). Dopo l'intervallo lungo Trapani risale la china, sfiora l'aggancio prima di un nuovo break ospite con vantaggio in doppia cifra (57-67) prima del 60-67 del 30'. Negli ultimi 10' la Germani resiste al ritorno degli Squali che arrivano sul -3 (74-77) a 2' dalla fine. Dowe va di tripla, Robinson risponde subito, Ivanovic riallarga la forbice sempre da 3 (77-83). Trapani non ne ha più, Brescia rifinisce il quadro (77-85 il finale). Domani seconda gara tra Bologna e Milano con gli emiliani avanti 1-0 nella serie.