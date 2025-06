Colapesce in corsa per i 'Nastri d'argento' per la musica del film 'Iddu'

Lorenzo Urciullo, cantante e musicista di Solarino, in arte 'Colapesce' è candidato ai Nastri d'Argento per la sezione colonna sonora per il film "Iddu – L’ultimo padrino e per la sezione canzone originale con il brano "La malvagità, musicato, scritto e interpretato da lui. In un momento in cui l'umanità sembra parte di un gregge, è fondamentale celebrare chi, come Colapesce , riesce a esprimere pensieri e emozioni in modo autentico.