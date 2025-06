Salva neonato a Floridia: "Ho avuto paura, spero un giorno di rivederlo"

E' stata protagonista nel del salvataggio di un neonato colto da malore mentre era con la mamma al mercato settimanale di Floridia. Il fatto si è verificato sabato scorso in piazzale Nassirya. E' stata una donna a praticare la manovra respiratoria al neonato che non dava più segni di vita. "La paura è stata tanta - dice F.R. - non riesco a togliermi questo bimbo dalla mente. Ho avuto tanta paura ma vedendo che non facevano la manovra giusta, il bambino non rispondeva più. Mi sono presa di coraggio ed ho cercato di fare il possibile. Spero un giorno di incontrare questo piccolo". Il neonato di origini tunisine è stato poi trasferito al Pronto soccorso Pediatrico dell'Umberto I° di Siracusa.