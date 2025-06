"Parliamone insieme per capire e per saper scegliere". E' il tema di un incontro promosso dal Circolo Auser di Floridia e dall'Anpi, che si terrà il 4 giugno slle 17,30 nella Sala Iris dell'Istitutp Quasimodo di via Fratelli Amato. Il tema dell'incontro è sul Referendum del prossimo 8 e 9 giugno.