Il caldo africano domina l'inizio di giugno ma allerta temporali

Caldo africano e temporali: ecco i due ingredienti principali di questo inizio giugno, segnala il meteorologo del sito www.iLMeteo.it Federico Brescia, sottolineando come l'Italia continui a essere in balìa di una configurazione atmosferica "potenzialmente esplosiva, ripetutasi frequentemente negli ultimi anni".

"Il Centro-Sud - spiega - inglobato dal caldo africano con punte attese anche oltre i 33°C, in particolare nelle zone interne di Sardegna e Puglia.

mentre il Nord leggermente scoperto e soggetto al passaggio di flussi più freschi e instabili con eventi temporaleschi anche di forte intensità non solo su Alpi e Prealpi ma anche sulle alte pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Da non sottovalutare il rischio grandine di medie o grosse dimensioni" Uno scenario, dice l'esperto, che caratterizzerà il meteo almeno fino a giovedì 5.

Un campanello d'allarme sugli effetti del riscaldamento globale dice Brescia rilevando che "solo nella giornata di sabato 31 maggio sono stati battuti più di 100 record di caldo tra Portogallo, Spagna e Francia".

NEL DETTAGLIO Lunedì 2. Al Nord: soleggiato; temporali pomeridiani dalle Alpi verso le medio/alte pianure. Al Centro: sole e caldo estivo. Al Sud: sole e caldo.

Martedì 3. Al Nord: temporali sulle Alpi, soleggiato altrove. Al Centro: sole e caldo estivo. Al Sud: sole e caldo.

Mercoledì 4. Al Nord: temporali dalle Alpi del Nordovest verso le pianure di Lombardia e Piemonte. Al Centro: velature e caldo.

Al Sud: sole e caldo.

TENDENZA: anticiclone africano che si rinforza sempre più.