A Marina di Modica e Maganuco docce "a secco": segnalato grave guasto

Le spiagge di Marina di Modica e di Maganuco cominciano ad affollarsi di bagnanti ma la brutta sorpresa è dietro l'angolo: un grave guasto ha lasciato a secco molti utenti e, anche, le docce in spiaggia, sia a Marina che a Maganuco. Del problema si sta occupando Iblea Acque che dovrebbe risolvere l'inconveniente nelle prossime ore. Oltre al ripristino della normale erogazione idrica, il Comune dovrà pensare a ripristinare le docce di Maganuco (nella foto) vandalizzate e piene di erbacce. Da Palazzo San Domenico assicurano che, anche per queste manutenzioni, sono in fase di espletamento le relative gare d'appalto e che tutto dovrebbe funzionare al meglio (docce, passerelle e servizi) entro il 15 giugno, mentre per quel che riguarda la pulizia dell'arenile, il servizio è iniziato in anticipo ed è pienamente operativo.