Nefrologia, stage intensivo all’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica

La Nefrologia dell’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica ha aperto le porte a cinque medici campani, tra nefrologi e radiologi interventisti, per un’esperienza formativa di altissimo livello.

Nei giorni 27 e 28 maggio, il gruppo ha partecipato a uno stage intensivo incentrato sulle tecniche endovascolari applicate al trattamento delle fistole artero-venose nei pazienti emodializzati.

Tre i casi clinici complessi affrontati, tra cui quello di una giovane donna trentenne, tutti risolti con successo e con dimissioni tempestive.

L’iniziativa ha confermato il ruolo di primo piano della Nefrologia iblea come centro di riferimento nazionale per la formazione ultraspecialistica, soprattutto nel campo della nefrologia interventistica. I medici ospiti hanno potuto approfondire metodiche avanzate per il recupero funzionale degli accessi vascolari e osservare da vicino le tecniche percutanee per la creazione di fistole artero-venose, settore in cui la struttura vanta una consolidata esperienza riconosciuta a livello nazionale.

Cuore pulsante di questo modello è la collaborazione multidisciplinare, consolidata in particolare con Domenico Patanè, direttore della Radiologia dell’azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania. Una sinergia che ha contribuito a portare il tasso di attrattività dell’unità operativa oltre il 35%.

«Sempre più colleghi chiedono di formarsi nella nostra U.O.C. – spiega il dottor Walter Morale, direttore dell’Unità operativa complessa di Nefrologia e Dialisi dell’Asp di Ragusa -. È la dimostrazione che investire su formazione e competenza rappresenta una strada virtuosa, capace di rafforzare il servizio pubblico. Ringraziamo la direzione strategica e la direzione sanitaria aziendale per il sostegno garantito, che conferma l’impegno dell’Asp nel promuovere percorsi di qualità».

Una due giorni intensa che ha consolidato l’identità della Nefrologia iblea come polo di eccellenza nazionale, in grado di offrire formazione e innovazione per affrontare i casi più complessi.