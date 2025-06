Volley, battuta l'Aurora dopo grande stagione: l'Eurialo Siracusa è campione territoriale Under 13

Festa Eurialo Siracusa. Gioia incontenibile in casa verdeblù per la conquista del titolo territoriale Under 13 di pallavolo femminile. Un traguardo che ha coronato una stagione straordinaria e ricca di emozioni. “Una vittoria – commenta il vicepresidente Salvo Corso - che non è solo il risultato del talento e della determinazione delle giovani atlete, ma soprattutto il frutto del lavoro costante e della visione lungimirante della società nel settore giovanile”.

Al PalaCorso, gremito e rumoroso, le verdeblù hanno vinto entrambe le gare in rimonta. Nella prima semifinale hanno superato il Koira Volley Vittoria con parziali di 15-25, 25-19, 15-11. In finale hanno avuto la meglio sull’Aurora Siracusa, disputando secondo e terzo set al limite della perfezione. Dopo aver perso il primo a 16, infatti, hanno reagito con veemenza, giocando con grande determinazione e mostrando una pallavolo di ottimo livello. Hanno così lasciato appena una dozzina di punti alle avversarie nel secondo parziale mentre nel terzo hanno letteralmente dominato, vincendo 15-1. Lunghissima la serie di battute di Miriam Carpinteri (al servizio ininterrottamente per 13 volte). L’ultimo punto è arrivato quando al servizio è andata Susanna Lombardo. Poi il tripudio generale per un trionfo meritato. L’Eurialo scrive una pagina di storia della pallavolo giovanile siracusana, succedendo proprio a quella Aurora che lo scorso anno riuscì a vincere con le verdeblù a Canicattini.

Alla cerimonia di premiazione, alla presenza di Gianni Giurdanella, presidente del Comitato Territoriale Monti Iblei, ha partecipato Cristina Corso, figlia di Pino, deceduto 10 anni fa e al quale è stato intitolato il torneo. Ha tenuto un breve discorso ai presenti per poi mettere le medaglie al collo delle giocatrici della squadra seconda classificata. E’ stato invece il presidente Luigi Distefano a consegnare la targa alle arancioni. Poi la premiazione delle campionesse dell’Eurialo da parte delle consiglieri territoriali Adriana Bazzano e Svetla Koritarova, che hanno donato le medaglie. Il consigliere regionale Egidio Emmi e Cristina Corso hanno consegnato alla squadra verdeblù la targa di prima classificata

Domenica prossima l’Eurialo Siracusa sarà impegnata a Messina nel triangolare della prima fase regionale con le padrone di casa e il Castelvetrano. “Il successo dell’Under 13 – ha detto il presidente Luigi Distefano - si affianca al prestigioso secondo posto ottenuto nel campionato Under 14 territoriale, confermando la solidità e la qualità del vivaio dell’Eurialo Siracusa. Un settore giovanile in continua crescita, capace di formare atlete competitive e appassionate, pronte a rappresentare con orgoglio i colori della propria città. Un sentito riconoscimento va anche alle avversarie che hanno reso il percorso avvincente e stimolante: le formazioni di Vittoria, Comiso e Aurora, che hanno dimostrato grande spirito sportivo e qualità tecnica. Ora i riflettori si spostano sulla fase regionale, in programma a Messina domenica 8 giugno, dove le nostre ragazze affronteranno le migliori squadre della Sicilia”.

Queste le neocampionesse territoriali: Claudia Bottaro, Miriam Carpinteri, Carlotta Spinoso, Susanna Lombardo, Benedetta Corso, Sofia Petruzzelli, Chiara Fava, Greta Belfiore, Greta Malandrino, Benedetta Di Noto. Allenatore Raffaele Moscuzza. Secondo tecnico Sibilla Zampollini, dirigenti accompagnatori Giuseppe Fava e Rosario Carpinteri.