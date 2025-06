Cattedrale e Catacombe di Siracusa, realizzato un progetto virtuale

La Cattedrale di Siracusa custodisce oltre 2500 anni di storia. Le antiche colonne doriche del Tempio di Atena, integrate nella struttura attuale, sorreggono oggi uno degli edifici religiosi più affascinanti, sintesi di stili greci, bizantini, normanni e barocchi.

La Catacomba di San Giovanni è un labirinto di gallerie, arcosoli e rotonde monumentali, testimonia la forza del primo cristianesimo in Sicilia. Tombe riccamente decorate, affreschi come quello della Vergine siracusana incoronata da Cristo, e monumentali cisterne trasformate in cappelle, tra cui la Rotonda di Adelfia e il Cubicolo di Papa Eusebio. Spazi, di straordinaria imponenza, testimoniano il prestigio della comunità cristiana di Siracusa, seconda solo a Roma per grandezza e importanza.

Da oggi sarà possibile fruire di questi due luoghi unici presenti a Siracusa in una nuova dimensione, un’esperienza coinvolgente: un salto nel tempo che permetterà una ricostruzione fedele grazie alla realtà virtuale attraversando migliaia di anni di storia.

Il progetto sarà presentato giovedì 4 giugno alle ore 16.30 alla catacomba di San Giovanni.