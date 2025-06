Catanzaro, 2 incidenti sulla Statale 280: otto persone ferite

Due incidenti si sono verificati sulla statale 280 dei Due Mari a distanza di circa mezzora l'uno dall'altro ed a breve distanza.

Il bilancio complessivo è di otto feriti tra i quali un bambino.

Il primo incidente si è verificato verso le 15.30 in direzione Catanzaro, nei pressi dello svincolo per il Comune di Settingiano. Nell'impatto sono rimaste coinvolte due autovetture. Lo scontro ha provocato il ferimento di sei persone, tra le quali un bambino. Uno dei feriti, rimasto incastrato tra le lamiere sul lato del conducente, è stato estratto dai vigili del fuoco del Comando di Catanzaro. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Catanzaro e Lamezia Terme.

La stessa squadra dei vigili del fuoco è stata dirottata, verso le 16, su un altro incidente accaduto poco distante, sempre lungo la SS 280, e nel quale sono rimaste coinvolte quattro autovetture. Il bilancio, in questo caso, è stato di due feriti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la Polizia stradale per i rilievi e personale Anas per la gestione del traffico.