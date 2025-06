Festa della Repubblica a Catanzaro, Ferro: 'politica segua Mattarella su unità e concordia'

"La Festa della Repubblica rappresenta un momento solenne che ci richiama alle radici comuni della nostra identità nazionale e ai valori che tengono unita la nostra Nazione.

Voglio richiamare innanzitutto le parole del presidente Mattarella, che ha auspicato che questa giornata sia vissuta come un'occasione di unità e concordia attorno ai valori fondanti della Repubblica, indicando a tutti noi, cittadini, istituzioni, forze politiche, la strada del rispetto, del dialogo, della responsabilità".

A dirlo la sottosegretaria all'Interno Wanda Ferro partecipando, a Catanzaro, alle celebrazioni per il 2 giugno.

"È un messaggio - ha aggiunto - che la politica ha il dovere di raccogliere. Perché la dialettica democratica, pur nelle sue legittime contrapposizioni, non può mai degenerare in odio personale, violenza verbale o fisica o nella barbarie di aggressioni e minacce che colpiscono addirittura dei bambini innocenti che hanno la sola colpa di essere figli del proprio avversario. Il 2 giugno rappresenta la memoria viva di chi ha costruito la nostra Repubblica con il sacrificio, spesso con la vita, e per ciascuno di noi deve essere una chiamata alla responsabilità verso la propria comunità, perché la custodisca, la difenda e la renda viva con l'impegno quotidiano".

"La Repubblica - ha concluso Ferro - non è un insieme di norme e apparati burocratici, ma rappresenta l'anima del nostro popolo, è ciò che ci lega come cittadini, ciò che ci spinge ad agire, e, se necessario, a sacrificarci, in nome di qualcosa che va oltre la dimensione individuale, come testimoniano le donne e gli uomini in uniforme, che ogni giorno scelgono di servire la Nazione".

"Il presidente della Repubblica - ha detto il prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa - chiede a noi prefetti di essere cerniera sul territorio, elemento di coesione interistituzionale. La Costituzione cerca di unire, guarda al futuro e la nostra democrazia si basa sulla partecipazione" ha aggiunto sottolineando la scelta di celebrare la cerimonia di quest'anno nella caserma Pepe-Bettoia, sede del Comando Militare Esercito "Calabria" guidato dal colonnello Ugo Gaeta.

"Oggi - ha aggiuntoDe Rosa - noi abbiamo un compito importante, dobbiamo saper interpretare il cambiamento e mettersi al servizio dei territori, senza alcuna autoreferenzialità ma supportando i sindaci che sono la vera trincea di questi territori".