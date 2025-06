Incendiati tre camion presso il parcheggio esterno di un'azienda per la lavorazione di prodotti ortofrutticoli in contrada Alcerito a Vittoria. Intervenuti i Vigili del Fuoco di Vittoria. Scongiurato il coinvolgimento del capannone, fortunatamente la squadra di Vittoria era in rientro da un'altro intervento e si trovava nelle vicinanze. sul posto i Carabinieri per le attività di loro competenza.