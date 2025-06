Venerdì a Ragusa in piazza San Giovanni si chiude campagna referendaria

Si svolgerà venerdì 6 giugno, a partire dalle ore 19.30 in piazza San Giovanni a Ragusa, l’evento di chiusura della campagna a sostegno dei “5 Sì” per i quattro referendum sul lavoro e quello sulla cittadinanza.

L'appuntamento referendario dell'8 e 9 giugno rappresenta un’occasione fondamentale per i cittadini per esprimersi sui cinque quesiti abrogativi che chiedono di cancellare alcune misure che hanno peggiorato le condizioni di vita e di lavoro in Italia, con l’obiettivo, invece, di promuovere un lavoro più tutelato, dignitoso, stabile e sicuro e di dimezzare il periodo di residenza legale in Italia richiesto per ottenere la cittadinanza ai maggiorenni stranieri.

La serata sarà animata dal concerto dei "Talèh", un gruppo musicale di Ragusa la cui musica affonda le radici nella ricca tradizione popolare siciliana, rielaborandola con influenze mediterranee.

Durante la serata interverranno: Giuseppe Roccuzzo, Segretario Generale CGIL Ragusa; Marcella Borrometi, Segretaria Sinistra Italiana Ragusa; Najla Hassen, Coordinatrice M5S Ragusa; Riccardo Schininà, Segretario PD circolo di Ragusa.

La cittadinanza è invitata a partecipare per approfondire i temi referendari e per sostenere l’importanza di un voto consapevole per un futuro migliore.