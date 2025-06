Violenza di genere, a Lentini conferenza per tre Istituti superiori

A conclusione del progetto che ha coinvolto i ragazzi degli Istituti Superiori “Pier Luigi Nervi - Alaimo”, “Alfio Moncada” e “Gorgia - Vittorini” di Lentini nella realizzazione della stanza per le audizioni protette presso la locale Stazione Carabinieri, il Comandante del Reparto Operativo di Siracusa, Tenente Colonnello Sara Pini, il Comandante della Compagnia di Augusta, Capitano Luca Pisano e il Comandante della Stazione di Lentini, Luogotenente Silvio Puglisi, hanno tenuto due conferenze sul tema della violenza di genere con particolare riferimento ai segnali di rischio e ai comportamenti che possono nascondere i sintomi di una relazione tossica. I ragazzi sono stati personalmente ringraziati per il contributo fornito nella creazione della stanza presso la caserma di Lentini, avendo realizzato disegni, testi e fornito un servizio in occasione della cerimonia d’inaugurazione del 21 marzo. Nel corso delle due conferenze gli studenti sono stati protagonisti presentando alcune opere e testi di riflessione sul tema, rivelatisi dai contenuti particolarmente profondi, consapevoli e costruttivi. Nel corso dell’incontro è stato inoltre evidenziato il ruolo della Stazione Carabinieri sul territorio e come il Comandante e i Carabinieri della Stazione rappresentino il primo sensore di situazioni di disagio e un concreto riferimento, anche per i più giovani, per un confronto o un consiglio, in particolare sulle tematiche legate al disagio giovanile e alla violenza. Le conferenze si sono svolte alla presenza dei Dirigenti Scolastici Giuseppina Sansaro, Mariella Cocuzza, Vincenzo Pappalardo e dei professori.