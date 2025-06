Quarantacinque stalli per motocarrozzette a Siracusa

Con apposite Ordinanze, il settore Mobilità del Comune di Siracusa riorganizza e disciplina la circolazione e la sosta di velocipedi e motocarrozzette adibite al servizio di noleggio con conducente. Sono in tutto 45 gli stalli di sosta autorizzati. Nel dettaglio: sette stalli, in largo XXV Luglio, nel tratto interposto tra via dell’Apollonion e via Savoia; cinque stalli in corso Matteotti, due in prossimità del civico 67 e tre in prossimità del civico 1; sei stalli in piazza Pancali, lungo il fronte prospiciente il Tempio di Apollo; tre stalli in via Trento in prossimità del civico 2; tre stalli in piazza Pancali nella bretella interposta tra via Trieste e Riva della Posta; quattro stalli in piazza Federico di Svevia, nel tratto interposto tra il civico 1 e l’intersezione con via Castello Maniace; quattro stalli in largo Aretusa prima dell’intersezione con via Picherali; sette stalli in viale Mazzini, due di fronte il civico 12 e cinque nel tratto interposto tra via XX Settembre e largo Porta Marina; quattro stalli al lungomare di Levante Elio Vittorini, adiacenti al parcheggio Talete; due stalli, infine, in via Romagnoli in prossimità dell’ingresso dell’area archeologica, accanto agli stalli taxi già esistenti. Le Ordinanze, inoltre, mantenendo invariati gli attuali percorsi, individuano altre bretelle di collegamento tra gli stessi ed i nuovi stalli di sosta. “Si tratta di provvedimenti-dichiara l’assessore alla ramo Vincenzo Pantano- che mettono ordine e a sistema questo settore. Dopo la regolamentazione amministrativa per l’accesso all’esercizio, il servizio velocipedi e motocarrozzette adesso ha anche una sua regolamentazione stradale. Queste Ordinanze, assegnando ben definiti stalli di sosta per i mezzi ed individuando percorsi obbligatori, renderanno infatti il servizio più ordinato e funzionale. Nell’interesse collettivo della città ma anche di quello degli esercenti il servizio, con i quali in questi mesi ci siamo costantemente confrontati per arrivare ad una regolamentazione condivisa”.