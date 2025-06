Accolto ricorso di Marziano, annullato congresso Pd a Siracusa

Accolto il ricorso dell'ex deputatp Pd, Bruno Marizano per chiedere l’annullamento del voto espresso da remoto lo scorso venerdì 30 maggio, poiché non previsto in nessun regolamento congressuale.

Per tanto a Siracusa non è stato eletto alcun segretario cittadino . E si torna alla situazione espressa con il voto in presenza. E cioè 276 voti validi per ognuno dei due candidati e due voti espressi (e annullati) a favore della candidata Ficara poiché gli elettori hanno aggiunto il nome della candidata sulla scheda.

Si è espressa in questo modo la commissione regionale Congresso rappresentata dall’on.le Nico Stumpo.

Si torni adesso la parola agli organismi dirigenti per individuare la soluzione migliore per dare al PD di Siracusa una guida condivisa . Per mettere in campo un partito che dia risposte ai problemi del territorio e dei cittadini .