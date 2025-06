Piazza Armerina, murale dedicato a Rocco Chinnici

Inaugurato a Piazza Armerina, in provincia di Enna, un murales dedicato al giudice Rocco Chinnici, icona della lotta alla mafia. L'opera, realizzata dagli artisti Giuseppe Liguori, Corrado Militello e Concetto Arancio, sorge in un'area periferica della città e ritrae il magistrato, armerino di adozione.

Si tratta del secondo murale finanziato dall'Assemblea Regionale Siciliana nell'ambito del progetto "Arte e Legalità", che coinvolge tutti i comuni siciliani con interventi prioritari in zone periferiche e su proprietà regionali. L'iniziativa promuove la street art per avvicinare i cittadini all'arte, onorare gli eroi dell'antimafia, riqualificare aree marginali e stimolare nuovi modelli turistici.

All'inaugurazione svolta dalla vicepresidente dell'Ars Luisa Lantieri, hanno partecipato l'eurodeputata Caterina Chinnici, figlia del magistrato, il sindaco della città, il Questore, i rappresentati delle Forze dell'ordine e gli alunni ed insegnanti dell'Istituto "Chinnici-Roncalli" con un'esibizione curata dalla dirigente scolastica professoressa Piazza. Presenti anche i parlamentari regionali Riccardo Gennuso e Salvo Tomarchio.

Per la vicepresidente dell'Ars, "questo murale è molto più di un'opera visiva. È un progetto ed un segno concreto di memoria viva e speranza. È stata un'inaugurazione emozionante. Un ringraziamento speciale va agli alunni, alle maestre e alla prof.ssa Piazza per l'esibizione commovente che hanno creato.

Voglio ringraziare Caterina Chinnici, che col proprio impegno, testimonia ogni giorno l'importanza di un'azione internazionale contro tutte le mafie. Grazie anche a tutti i rappresentanti istituzionali, la cui presenza è segno di un impegno corale dello Stato per la memoria e la legalità. Esprimo gratitudine al Presidente dell'Ars Gaetano Galvagno per il suo sostegno e ai colleghi Tomarchio e Gennuso per la loro presenza e sensibilità.

Vedere i bambini onorare Chinnici, ascoltare le parole di Caterina e la partecipazione della comunità è stato toccante. Omaggiamo un uomo che ha donato tutto alla giustizia: oggi la sua eredità vive nelle nuove generazioni".

L'opera segue il murale dedicato a Boris Giuliano, nativo di Piazza Armerina, realizzato nelle vicinanze dagli stessi artisti.