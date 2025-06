Aggredisce l'ex compagna e le ruba il telefonino: arrestato a Messina

I Caraninieri hanno arrestato un 49enne messinese con l'accusa di atti persecutori, rapina ed evasione dagli arresti domiciliari cui era in atto sottoposto per altra causa.

Durante un litigio avvenuto nei giorni scorsi a Messina, nei pressi dello stadio "G. Celeste, l'uomo avrebbe aggredito l'ex compagna e, dopo aver rubato il suo telefono cellulare, si è allontanato a piedi. Vittima dell'aggressione una donna di 29 anni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Gazzi e quelli del Radiomobile di Messina che, allertati dalla chiamata di un Carabiniere libero dal servizio, dopo aver prestato soccorso e essersi rassicurati sulle condizioni di salute della vittima, hanno attuato le immediate ricerche dell'aggressore, rintracciato e bloccato subito dopo nelle immediate vicinanze.

Condotto in caserma in stato di arresto l'uomo, in atto sottoposto agli arresti domiciliari, dopo le formalità di rito è stato ristretto presso il carcere di Messina Gazzi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

La vittima, trasportata presso il Pronto Soccorso del Policlinico di Messina, è stata curata dal personale sanitario e dimessa con un referto medico di 20 giorni di prognosi.