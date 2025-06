Sul neutro di Teramo la finale scudetto di D tra Siracusa e Livorno: tifosi mobilitati

Per assegnare lo scudetto di serie D, ci sarà una partita secca. Senza. andata, nè ritorno, Domenica 8 giguno sul campo neutro di Teramo, si disputerà la finalissima tra il Siracusa ed il Livorno. La finale che si gioca sul manto erboso del Bonolis avrà inizio alle 16. Entrambe le formazioni nelle fasi che hanno portsato alla finalissima hanno battuto nettamente i rispettivi avversari. A Teramo c'è una disponibilità di 12 mila posti. Ad essere avvantaggiati sono i tifosi toscani che dovranno affrontare 600 chilometri per raggiungere lo stadio abbruzzese, mentre ben più lontana sarà la trasferta per i siracusani, oltre 750 chilometri. Ma la squadradi Marco Turati avrà gli ultrà al seguto nell'ultima fatica drlla stagione.